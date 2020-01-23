В Улан-Баторе планируют внедрить поезда на магнитной подушке (видео)

CentralAsia (MNG) - Мэр Улан-Батора С.Амарсайхан подготовил ряд проектов для облегчения нагрузки общественного транспорта столицы Монголии: канатная дорога, электрические автобусы и "маглев" (поезд на магнитной подушке).

Дороги для маглева будут построены по центральной улице города.

Электромагнитный поезд или маглев будет впервые введен вдоль Энхтайвны өргөн чөлөө или проспекта Мира, от станции Амгалана до станции Таван-Шар, и будет построен с 14 остановками длиной 12,2 км. Предполагается, что это снизит нагрузку на центральную дорогу до 68%. И с каждой из 14 остановок граждане смогут получить доступ к государственным услугам онлайн.

Второе и третье направления обслуживания электромагнитного поезда - это маршрут, который охватит город по кругу и до нового аэропорта и спутник-города Налайх, Зуунмод, Аэро-сити и Майдар-сити.

Напомним, председатель Городского Хурала Столицы Р.Дагва принял корейских должностных лиц во главе с инженером профессором Бюнг Чун Шином 23 мая прошлого года. Они внедрили в общественный транспорт поезд "маглев" (maglev - поезд на магнитной подушке), который используется в аэропорту Инчхон в Южной Корее с 2016 года

Профессор рассказал, что поезд экологически чистый, а также экономически выгоден и подходит для климата Монголии. Так как колеса поезда не вызывают трения на дороге, они не производят шума и не приводят к образованию частиц пыли.

Поезд без водителя способен перевозить в общей сложности 115 пассажиров на одном вагоне и имеет систему электронных платежей для удобства пассажиров, а также возможность управления с использованием передовых технологий. Поскольку поезд не издает никаких шумов, его можно без проблем проезжать мимо офисов или даже внутри зданий. Таким образом, они считают, что поезд маглев может быть введен в систему общественного транспорта города Улан-Батора. Исследование было проведено и пришло к выводу, что поезд может эксплуатироваться на 11,6 км дороге на проспекте Мира и 8,4 км на проспекте Чингисхан столицы Монголии.

В Корее, дорога относится к типу городского маглева (urban (or low- and medium-speed) maglev transport). Она связывает международный аэропорт Инчхон с базой отдыха Yongyoo-Mui. Количество станций — 6, длина — 6,1 км. Максимальная скорость движения составит 110 км/ч. Начало эксплуатации — 3 февраля 2016 г. Используются собственные технологии южнокорейской компании Hyundai Rotem. В дальнейшем Южная Корея намерена развивать сеть городских и междугородних скоростных линий MAGLEV. Главным поставщиком составов и оборудования также должна стать компания Hyundai Rotem (подразделение многопрофильного холдинга Hyundai).