В Ташкенте презентовали поэму "Фархад и Ширин" на английском языке

CentralAsia (UZ) - В Национальной библиотеке Узбекистана состоялась презентация произведения Алишера Навои "Фархад и Ширин" на английском языке, сообщает УзА.



Поэму на английский язык перевел поэт и переводчик Аъзам Обид. По его словам, поэма "Фархад и Ширин" переведена для англоязычных читателей на основе прозаического повествования Гафура Гуляма. Данное произведение пока издано тиражом 3 тысячи экземпляров. Планируется переиздать его большим тиражом в Индии.

Теперь посетители Национальной библиотеки смогут прочитать поэму великого мыслителя и поэта Алишера Навои "Фархад и Ширин" и на английском языке.

Фархад и Ширин — героико-романтическая поэма Алишера Навои, вторая часть сборника Хамса, написана как поэтический ответ на поэму Низами Гянджеви "Хосров и Ширин".