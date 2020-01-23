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  23 января 2020
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Токаев примет участие на параде Победы в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Получено приглашение Владимира Путина Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на празднование 75-летия Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Ранее сообщалось, что и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.
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