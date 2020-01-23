Токаев примет участие на параде Победы в Москве
CentralAsia (KZ) - Получено приглашение Владимира Путина Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на празднование 75-летия Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Ранее сообщалось, что и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.