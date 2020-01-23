В Самарканде женщина пыталась поджечь пришедших ее выселять судебных приставов

CentralAsia (UZ) - В Самарканде местная жительница хотела поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана. Об этом сообщает stv.uz.



Инцидент произошел 20 января, когда сотрудники БПИ прибыли на улицу Навои Шох (проспект Навои), чтобы выселить 41-летнюю женщину из дома, в котором она проживает. Такое решение по исковому заявлению городского хокимията и компании SV в сентябре принял Самаркандский городской суд по гражданским делам.

Когда инспекторы пришли к ответчице, она отказалась покинуть дом. Затем облила визитеров бензином и бросила в них горящее полотенце.

«В результате сотрудники Бюро принудительного исполнения были вынуждены отказаться от исполнения своих служебных обязанностей», — говорится в материале.

Получили ли инспекторы какие-то телесные повреждения, не известно. В сообщении также нет информации о том, сколько сотрудников БПИ участвовали в инциденте.