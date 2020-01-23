По словам эксперта, инкубационный период нового коронавируса составляет семь дней

CentralAsia (CA) - Врач из группы экспертов китайских органов здравоохранения говорит, что новый штамм коронавируса, который, как считается, вызвал вспышку пневмонии в Китае, имеет инкубационный период в среднем около семи дней, передает NHK.



По его словам, исходя из подтвержденных к настоящему моменту случаев, симптомы заболевания появляются у людей по меньшей мере через пару дней, но не более, чем через 12 дней.

Врач отметил, что эти симптомы включают в основном повышение температуры и сухой кашель. Он также сказал, что на третий - пятый день после заражения вирусом у пациентов появляются такие симптомы, как отдышка и боль в груди. У некоторых пациентов наблюдается остановка дыхания или шок.