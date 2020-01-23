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  23 января 2020
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В Индексе восприятия коррупции Казахстан занял 113 место

CentralAsia (KZ) -  23 января 2020 года глобальное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2019 году.

В этом году оценку восприятия коррупции в государственном секторе прошли 180 государств. Опираясь на 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок, эксперты TI оценили, насколько страны подвержены коррупции по шкале от нуля до 100, где ноль – уровень коррупции высокий, 100 — низкий.

В этом году основной темой глобального исследования определена политическая прозрачность, связь между политикой, деньгами и коррупцией, в том числе влияние правил финансирования избирательных кампаний на политическую власть и выборы.

По итогам 2019 года Казахстан набрал 34 балла и занял 113 позицию наряду с Филиппинами, Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом.

Казахстан оценивался на основе 9 источников.

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Cтранами лидерами стали Новая Зеландия и Дания с оценками 87 в каждой, аутсайдерами — Сомали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно.

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