Буран накрыл Нур-Султан (видео)

CentralAsia (KZ) - Столицу Казахстана завалило снегом и из-за бурана горожан просят воздержаться от выездов и ограничить движение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Будьте острожны на дороге присылайте видео @astana_brothers Публикация от NUR-SULTAN|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)22 Янв 2020 в 11:02 PST

"В связи с обильным снегопадом, сильным ветром и бураном задействована вся техника. Жителей города просим максимально воздержаться от выездов, ограничить движение, в том числе и в городе. Это позволит вам избежать столкновений, ДТП, потому что очень низкая видимость. Мы сейчас ездим по городу. На тех участках, где идет торможение движения, потому что задувает очень сильно, поставили дежурную технику, которая чистит дороги. Очень сильный ветер", - передает Tengrinews слова заместителя акима Нур-Султана Алтынбека Кайсагалиева.