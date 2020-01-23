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  23 января 2020
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В Узбекистане за принуждение к труду несовершеннолетних установлена уголовная ответственность

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 января подписал закон, по которому административное принуждение к труду и использование труда несовершеннолетнего на опасных работах, совершенные повторно, становятся уголовным преступлением. Согласно этому, использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается:

- штрафом до 25 базовых расчетных величин (5,5 млн сум или $580);
- лишением определенного права до 3-х лет;
- исправительными работами до 3-х лет.

В Кодексе об административной ответственности установлена ответственность за нарушение законодательства о частных агентствах занятости.

Также, в данном Кодексе усилена ответственность за административное принуждение к труду.

В частности, административное принуждение к труду в какой-либо форме (за исключением случаев, предусмотренных законом), влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин.

Закон вступил в силу. Отдельные статьи и пункты Закона вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

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