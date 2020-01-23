Мигранта из Узбекистана будут судить в Петербурге за покупку кыргызского паспорта

CentralAsia (UZ) - В Петербурге перед судом предстанет гражданин Узбекистана – его обвиняют в приобретении и использовании подложного документа, сообщили местные СМИ.



По версии прокуроров, трудовой мигрант из Узбекистана решил купить поддельный паспорт Кыргызстана, чтобы не тратить деньги и время на оформление патента, позволяющего работать на территории России. Гражданам Кыргызстана проще устроиться на работу в России – им не нужно получать разрешение на работу, а срок временного пребывания определяется сроком действия договора с работодателем.

Мужчина приобрел поддельный паспорт, миграционную карту и трудовой договор, позволяющий находиться на территории России до апреля этого года. В результате мужчина попался на подделке документов, его дело будет рассмотрено в зале Колпинского районного суда.

Согласно статье УК РФ, по которой обвиняют мужчину, ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года либо принудительные работы на год.