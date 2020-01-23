Узбекистан опустился на одну позицию в «индексе демократии»

CentralAsia (UZ) - В Индексе демократии 2019 года, опубликованном британским изданием The Economist, Узбекистан занимает 157 место из 165 независимых стран и двух регионов (Гонконг и Палестина), набрав 2,01 балла.

В прошлом году страна заняла 156 место.

Несмотря на позитивные события в Узбекистане за последние годы, международный рейтинг показывает, что страна занимает одни из самых последних позиций в мире с точки зрения демократии.

В этом году Узбекистан расположился позади других стран Центральной Азии - Кыргызстана (101-е место) и Казахстана (139-е место). Но обогнал Таджикистан (160-е место) и Туркменистан (162-е место).

The Economist публикует Индекс демократии начиная с 2006 года.

В целом в рейтинге представлены 167 стран, 164 из которых являются членами ООН. Лидерами в рейтинге стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия, которые по многим показателям набирают 10 баллов.