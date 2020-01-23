Делегация Монголии встретилась с представителями Оксфордского университета на Всемирном экономическом форуме в Давосе

CentralAsia (MNG) - Официальные представители Министерства образования, культуры, науки и спорта во главе с министром Ё.Баатарбилэгом на Всемирном форуме в Давосе встретились с представителями Оксфордского университета.

Стороны обменялись мнениями о возможностях добиться международного признания языковых навыков монгольских учителей английского языка и образования, которое они получили в Монголии, и партнера по наращиванию потенциала учителей.

На встрече было решено, что Оксфордский университет поможет оценить международную конкурентоспособность языкового мастерства учителей, знаний, которые они приобрели в Монголии, и программу обучения учителей в стране, и обе стороны организуют онлайн-курсы и курсы повышения квалификации в классе и поездки обмен опытом.

Кроме того, представители Монголии представили свои проекты компаниям, участвующим в образовательных проектах Discovery Education и Matific, и предложили совместную работу по разработке цифрового учебного контента для детей детского сада и детей младшего школьного возраста.

Напомним, Во время своего посещения Всемирного форума по образованию в Лондоне министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё.Баатарбилэг встретился с представителями международной образовательной организации Cambridge Assessment International Education. Стороны обменялись мнениями об увеличении количества государственных школ с программой Кембридж в Монголии и договорились представить программу еще пяти сельским школам.

Даурен Мустафаев родился в 1998 году в городе Нукусе, столице входящей в состав Узбекистана автономной Республики Каракалпакстан. Окончив среднюю школу у себя на родине, сейчас изучает английский язык в столице Монголии Улан-Баторе.

«В Узбекистане сложно изучать английский язык. Вначале я выбрал Казахстан, однако плата за обучение здесь оказалась высокой. Я изучил все страны с точки зрения финансов. Самой дешевой и удобной оказалась Монголия.

Здесь есть два преимущества. Во-первых, дешевое образование. Есть общежитие и всё другое, за год обучения я заплатил 1600 долларов. Во-вторых, здесь в основном преподают учителя из стран Европы и Южной Кореи.

Основная часть студентов, которые приехали сюда с целью изучения языка, — иностранцы. Здесь учатся молодые люди из России, Таиланда, Кореи и Китая. Все мы между собой говорим только на английском языке. Это дает возможность быстрее освоить английский язык. Чтобы выучить английский, нужно ехать в Монголию», - говориь молодой узбек.