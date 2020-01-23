Жители приграничных с Узбекистаном районов Туркменистана посмотрели нашумевший фильм «Призрачная шестёрка»

CentralAsia (TM) - Телезрители в приграничных с Узбекистаном этрапов Лебапского велаята 21 января имели возможность посмотреть нашумевший фильм «Призрачная шестёрка».

Запрещённый в Туркменистане американский боевик во вторник вечером был показан узбекским телеканалом «Севимли», вещание которого покрывает приграничные регионы Туркменистана. Напомним, что фильм «Призрачная шестёрка», производства стриминговой компанией Netflix, был запрещён в Туркменистане из-за сюжета с намёками на туркменские реалии.

Американский блокбастер «Призрачная шестёрка» на телеканале «Севимли» был показан на узбекском языке в 22:45 по местному времени, о чём сообщил корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте. По его словам, узбекское телевещание, в том числе канала «Севимли», охватывает такие этрапы велаята, как Дарганата, Саят, Ходжамбаз и ряд других, и пользуется популярностью среди местного населения.

Показ фильма телеканал «Севимли», который, кстати, контролируется узбекским чиновником, рекламировал заранее, в том числе на своих страницах в социальных сетях. Как сообщает корреспондент, что 22 января ему удалось поговорить с местными жителями в этих районах и можно было сделать вывод, и по оживлённому обсуждению можно было сделать вывод, что «Призрачную шестёрку» посмотрели многие.

В разговоре с корреспондентом Азатлыка, зрители фильма отметили такие параллели в сюжете фильма, как туркменские имена, туркменская речь, государственные символы Туркменистана. Кроме того, лебапцы узрели и другие аллюзии на Туркменистан, говорит корреспондент.

«Мои собеседники узнали в диктаторе Роваче Алимове (главный злодей в фильме «Призрачная шестёрка» - ред.) Гурбангулы [Бердымухамедова]. Потому что, например в фильме показано, как диктатор Ровач подминает всю власть под себя, держит народ под гнётом, интернет и пресса полностью под его контролем, тысячи людей за пределами страны в поисках хлеба. То есть все его действия напоминают Гурбангулы», приводит мнение лебапцев корреспондент Азатлыка.

Напомним, что премьера фильма «Призрачная шестёрка» состоялась 13 декабря 2019 года на американском стриминговом сервисе Netflix. Сюжет картины, с бюджетом в 150 миллионов долларов и участием топовых голливудских звёзд, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан, государственные символы которого имеют поразительное сходство с символами Туркменистана, а жители страны, в которой разворачивается действие фильма, кажется, говорят на туркменском языке и носят туркменские имена. Миллиардер, которого играет голливудский актер Райан Рейнольдс, готовит государственный переворот, чтобы свергнуть правителя Тургистана Ровача Алимова и привести к власти его брата Мурата, находящегося в заключении.

После выпуска фильма власти в Туркменистане незамедлительно приняли меры по запрету показа американского боевика на территории страны и развернули целую антиамериканскую пропагандистскую кампанию.

По всей стране начали штрафовать салоны видео проката за подпольный прокат фильма «Призрачная шестёрка», слух о котором, по словам корреспондентов, быстро распространился в Туркменистане и стал востребован среди населения.

А в начале года из-за американского боевика местные власти в Лебапском велаяте среди населения развернули антиамериканскую пропаганду.

После этого посольство США в Ашхабаде дистанцировалось от фильма, заявив, что он «является художественной выдумкой, созданной частной развлекательной компанией» и что Соединённые Штаты и посольство США в Ашхабаде привержены крепким и продуктивным отношениям с Туркменистаном.