Топ-10 стран, лидирующих по товарообороту с Узбекистаном в 2019 году. Какие товары шли на экспорт? (таблица)

- Узбекистан, экономика
- 15:32, 23 января 2020
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- Обновлено: 15:39, 23 января 2020
CentralAsia (UZ) - Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 193 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (18,1 %), Россией (15,7 %), Казахстаном (8,0 %), Республикой Корея (6,5 %), Турцией (6,0 %), Германией (2,3 %) и Кыргызстаном (2,0 %).
Анализ динамики внешнеторгового оборота (ВТО) Узбекистана показал рост объемов экспорта и импорта в 2019 году по сравнению с предыдущими годами. Рост внешнеторгового оборота,по сравнению с 2017 годом,составил 1,6 раза, а импорт опережающими темпами (1,9 раз) возроспо сравнению с экспортом (1,3 раза).
Одна треть объема ВТО приходится на страны СНГ и за последние годы наблюдается тенденция к снижению данного показателя.
Таблица из топ-10 лидирующих стран по товарообороту с Узбекистаном по данным государственного комитета по статистике РУз:
|
Внешний торговый оборот в млн $
|
Экспорт
|
Импорт
|
Доля в %
|
КНР
|
7 620,9
|
2 519,0
|
5 101,9
|
18,1
|
Россия
|
6 626,9
|
2 492,5
|
4 134,4
|
15,7
|
Казахстан
|
3 367,8
|
1 429,7
|
1 938,0
|
8,0
|
Республика Корея
|
2 755,4
|
93,5
|
2 661,8
|
6,5
|
Tурция
|
2 525,2
|
1 203,6
|
1 321,6
|
6,0
|
Германия
|
980,1
|
53,9
|
926,2
|
2,3
|
Кыргызстан
|
829,1
|
679,0
|
150,0
|
2,0
|
Афганистан
|
618,0
|
615,1
|
2,9
|
1,5
|
США
|
596,2
|
29,1
|
567,1
|
1,4
|
Туркменистан
|
541,9
|
145,1
|
396,8
|
1,3
В структуре экспорта 80,1 % занимают товары, которые,в основном,приходятся на драгоценные металлы (включая серебро) (28,2%), энергоносители и нефтепродукты –14,1%, текстильные изделия (9,1 %),продовольственные товары (8,5 %) (преимущественно плодоовощная продукция (6,7 %)), цветные металлы и изделия из них (5,3 %), а также химическая продукция(4,9 %).
Анализ структуры экспортируемых товаров и услуг в 2019 году, направленных в другие страны, показал, что, по сравнению с 2018 годом, объем экспорта всех видов товаров и услуг, кроме энергоносителей и нефтепродуктов, химической продукции и черных металов, увеличился.
Динамика структуры экспорта за январь - декабрь:
|
Структура
|
2017 г в%
|
2018 г в%
|
2019 г в%
|
Всего
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Хлопок-волокно
|
3,8
|
1,6
|
1,6
|
Продовольственные товары
|
7,0
|
7,8
|
8,5
|
Химическая продукция и изделия из нее
|
7,0
|
6,5
|
4,9
|
Энергоносители и нефтепродукты
|
12,8
|
19,1
|
14,1
|
Черные металлы и изделия из них
|
1,2
|
2,3
|
2,0
|
Цветные металлы и изделия из них
|
6,1
|
6,1
|
5,3
|
Машины и оборудование, включая части и принадлежности
|
2,8
|
1,5
|
2,5
|
Текстиль и текстильные изделия
|
9,0
|
9,3
|
9,1
|
Золото
|
26,0
|
20,8
|
27,5
|
Услуги
|
19,7
|
21,9
|
19,9
|
Прочее
|
4,6
|
3,1
|
4,7