Топ-10 стран, лидирующих по товарообороту с Узбекистаном в 2019 году. Какие товары шли на экспорт? (таблица)

CentralAsia (UZ) - Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 193 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (18,1 %), Россией (15,7 %), Казахстаном (8,0 %), Республикой Корея (6,5 %), Турцией (6,0 %), Германией (2,3 %) и Кыргызстаном (2,0 %).

Анализ динамики внешнеторгового оборота (ВТО) Узбекистана показал рост объемов экспорта и импорта в 2019 году по сравнению с предыдущими годами. Рост внешнеторгового оборота,по сравнению с 2017 годом,составил 1,6 раза, а импорт опережающими темпами (1,9 раз) возроспо сравнению с экспортом (1,3 раза).

Одна треть объема ВТО приходится на страны СНГ и за последние годы наблюдается тенденция к снижению данного показателя.

В 2019 году объем внешней торговли дошел до рекордных в истории страны показателей, составив $42,2 миллиарда.

Таблица из топ-10 лидирующих стран по товарообороту с Узбекистаном по данным государственного комитета по статистике РУз:

Внешний торговый оборот в млн $ Экспорт Импорт Доля в % КНР 7 620,9 2 519,0 5 101,9 18,1 Россия 6 626,9 2 492,5 4 134,4 15,7 Казахстан 3 367,8 1 429,7 1 938,0 8,0 Республика Корея 2 755,4 93,5 2 661,8 6,5 Tурция 2 525,2 1 203,6 1 321,6 6,0 Германия 980,1 53,9 926,2 2,3 Кыргызстан 829,1 679,0 150,0 2,0 Афганистан 618,0 615,1 2,9 1,5 США 596,2 29,1 567,1 1,4 Туркменистан 541,9 145,1 396,8 1,3

В структуре экспорта 80,1 % занимают товары, которые,в основном,приходятся на драгоценные металлы (включая серебро) (28,2%), энергоносители и нефтепродукты –14,1%, текстильные изделия (9,1 %),продовольственные товары (8,5 %) (преимущественно плодоовощная продукция (6,7 %)), цветные металлы и изделия из них (5,3 %), а также химическая продукция(4,9 %).

Анализ структуры экспортируемых товаров и услуг в 2019 году, направленных в другие страны, показал, что, по сравнению с 2018 годом, объем экспорта всех видов товаров и услуг, кроме энергоносителей и нефтепродуктов, химической продукции и черных металов, увеличился.

Динамика структуры экспорта за январь - декабрь:







Структура 2017 г в% 2018 г в% 2019 г в% Всего 100,0 100,0 100,0 Хлопок-волокно 3,8 1,6 1,6 Продовольственные товары 7,0 7,8 8,5 Химическая продукция и изделия из нее 7,0 6,5 4,9 Энергоносители и нефтепродукты 12,8 19,1 14,1 Черные металлы и изделия из них 1,2 2,3 2,0 Цветные металлы и изделия из них 6,1 6,1 5,3 Машины и оборудование, включая части и принадлежности 2,8 1,5 2,5 Текстиль и текстильные изделия 9,0 9,3 9,1 Золото 26,0 20,8 27,5 Услуги 19,7 21,9 19,9 Прочее 4,6 3,1 4,7





