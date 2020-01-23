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  23 января 2020
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Топ-10 стран, лидирующих по товарообороту с Узбекистаном в 2019 году. Какие товары шли на экспорт? (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 193 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (18,1 %), Россией (15,7 %), Казахстаном (8,0 %), Республикой Корея (6,5 %), Турцией (6,0 %), Германией (2,3 %) и Кыргызстаном (2,0 %).

Анализ динамики внешнеторгового оборота (ВТО) Узбекистана показал рост объемов экспорта и импорта в 2019 году по сравнению с предыдущими годами. Рост внешнеторгового оборота,по сравнению с 2017 годом,составил 1,6 раза, а импорт опережающими темпами (1,9 раз) возроспо сравнению с экспортом (1,3 раза).

Одна треть объема ВТО приходится на страны СНГ и за последние годы наблюдается тенденция к снижению данного показателя.

В 2019 году объем внешней торговли дошел до рекордных в истории страны показателей, составив $42,2 миллиарда.

Таблица из топ-10 лидирующих стран по товарообороту с Узбекистаном по данным государственного комитета по статистике РУз:

Внешний торговый оборот в млн $

Экспорт

Импорт

Доля в %

КНР

7 620,9

2 519,0

5 101,9

18,1

Россия

6 626,9

2 492,5

4 134,4

15,7

Казахстан

3 367,8

1 429,7

1 938,0

8,0

Республика Корея

2 755,4

93,5

2 661,8

6,5

Tурция

2 525,2

1 203,6

1 321,6

6,0

Германия

980,1

53,9

926,2

2,3

Кыргызстан

829,1

679,0

150,0

2,0

Афганистан

618,0

615,1

2,9

1,5

США

596,2

29,1

567,1

1,4

Туркменистан

541,9

145,1

396,8

1,3


В структуре экспорта 80,1 % занимают товары, которые,в основном,приходятся на драгоценные металлы (включая серебро) (28,2%), энергоносители и нефтепродукты –14,1%, текстильные изделия (9,1 %),продовольственные товары (8,5 %) (преимущественно плодоовощная продукция (6,7 %)), цветные металлы и изделия из них (5,3 %), а также химическая продукция(4,9 %).

Анализ структуры экспортируемых товаров и услуг в 2019 году, направленных в другие страны, показал, что, по сравнению с 2018 годом, объем экспорта всех видов товаров и услуг, кроме энергоносителей и нефтепродуктов, химической продукции и черных металов, увеличился.

Динамика структуры экспорта за январь - декабрь:


Структура

2017 г в%

2018 г в%

2019 г в%

Всего

100,0

100,0

100,0

Хлопок-волокно

3,8

1,6

1,6

Продовольственные товары

7,0

7,8

8,5

Химическая продукция и изделия из нее

7,0

6,5

4,9

Энергоносители и нефтепродукты

12,8

19,1

14,1

Черные металлы и изделия из них

1,2

2,3

2,0

Цветные металлы и изделия из них

6,1

6,1

5,3

Машины и оборудование, включая части и принадлежности

2,8

1,5

2,5

Текстиль и текстильные изделия

9,0

9,3

9,1

Золото

26,0

20,8

27,5

Услуги

19,7

21,9

19,9

Прочее

4,6

3,1

4,7



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