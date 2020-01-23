За последние 10 лет монголы построили более 6 тыс. км автомобильных дорог и около 1000 км железных дорог, — президент Баттулга

CentralAsia (MNG) - За последние 10 лет монголы построили более 6000 км автомобильных дорог и около 1000 км железных дорог. Эта инфраструктура внесет большой вклад в экономику Евразии. Поэтому я желаю всем вам сотрудничать в развитии инфраструктуры как и Монголия, - рассказал президент Монголии Халтмагийн Баттулга в своем вступительном слове на панельной дискуссии «Стратегическая перспектива: Евразия».

Панельная дискуссия на тему «Стратегическая перспектива: Евразия» была проведена в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе, Швейцария.

В обсуждении приняли участие президент Монголии Х.Баттулга, президент Азербайджана Ильхам Алиев, управляющий Астанинского Международного Финансового Центра Кайрат Келимбетов, российский банкир Л. Костин, генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и декан Блаватникской школы правительства Оксфордского университета Нгайр Вудс.