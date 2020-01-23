Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

CentralAsia (CA) - Госдума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию. Документ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" внесли в нижнюю палату в понедельник. Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, передает РИА Новости.

В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей. Число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек.

Часть изменений коснется президентского вето на законодательные инициативы: сейчас президент может в течение 14 дней наложить вето на принятый парламентом закон, но палаты могут преодолеть его вето - и тогда президент за 7 дней (14 дней для конституционных законов) обязан подписать закон. Поправка даст президенту право "в течение указанного срока" (какого именно - не уточняется) оспорить конституционность закона в Конституционном суде. Если суд решит, что закон соответствует конституции - президент обязан будет подписать его за 3 дня, если нет - вернет в Думу. Конституционный суд также получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором.

Также впервые будет закреплен статус Государственного совета - это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Формировать Госсовет будет президент, детали его работы и функционирования изложат в отдельном законе (в настоящий момент статус совета регулируется указом).

Кроме того, статья 15 главного документа о приоритете международного права в России сохранится неизменной, но статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд.

В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

После того как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.