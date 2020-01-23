Узбекистан на две позиции улучшил положение в Индексе восприятия коррупции

CentralAsia (UZ) - Получив 25 баллов из 100, Узбекистан поднялся в Индексе восприятия коррупции — 2019 на две позиции выше, заняв 133 место из 180.



Международное движение Transparency International опубликовало ежегодный Индекс восприятия коррупции. В основе рейтинга лежат опросы экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции в государственном секторе, а сто — самый низкий.

Как отмечают авторы доклада, с 2012 года Кыргызстан (30) и Узбекистан (25) значительно улучшили позиции по ИВК. Однако эти государства продолжают испытывать захват государства и неспособность сохранять систему сдержек и противовесов. Хотя Узбекистан ослабил некоторые ограничения в отношении средств массовой информации, он по прежнему остается одним из самых авторитарных режимов во всем мире.

Захват государства и сосредоточение власти в частных руках остаются основным камнем преткновения в регионе.

Коррупции можно эффективно противодействовать только в том случае, если политические лидеры отдают приоритет общественным интересам и подают пример прозрачности.

Среди других стран Центральной Азии на три балла больше, чем в 2018 г., получил Казахстан (34 баллов). На балл больше набрал Кыргызстан (30 баллов), соответственно). Показатели Таджикистана остались неизменными (25 баллов). Туркменистан — один балл (20 баллов). Лидеры рейтинга существенно не изменились. На первом месте — Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов. В конце списка оказались страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты и где правительства лишь частично контролируют территорию страны — Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).