Монголия инвестирует в добывающую компанию Steppe Gold

CentralAsia (MNG) - Новая добывающая компания в Монголии Steppe Gold (TSX: STGO) стала первой компанией, получившей финансирование от Национального инвестиционного фонда страны PIF SPV.

Как отметили в Steppe Gold, фонд, управляемый дочерней структурой Государственного банка развития Монголии, подписал 12%-ый двухлетний обеспеченный конвертируемый облигационный займ компании на сумму в 3 миллиона долларов США.

«Это историческое партнерство с Монгольским национальным инвестиционным фондом является еще одной важной вехой для Steppe Gold, - сказал председатель и основатель Мэтью Вуд. Когда мы строим ведущую компанию по производству драгоценных металлов в Монголии, нам особенно приятно видеть постоянную сильную поддержку со стороны местных учреждений, которые разделяют нашу страсть к развитию значительных минеральных богатств страны».

В декабре Вуд ушел с поста президента и главного исполнительного директора компании Steppe, а директор-учредитель Батаа Төмөр-Очир был назначен на эти должности, поскольку компания начала производство золота на своем руднике "Алтан Цагаан Овоо- АЦО" в аймаке Дорнод, который она приобрела у Centerra Gold в 2017 году.

Steppe планирует произвести 60 000 унций в ATO в 2020 году и завершает технико-экономическое обоснование расширения, чтобы увеличить производство до 150 000 унций в год.

Компания объявила о планах привлечь 2 млн.канадских долларов (1,5 млн.долларов США) в декабре путем размещения по 90 центов на акцию для разведки и разработки в Монголии и для оборотного капитала. Steppe Gold котировалась на TSX в мае 2018 года после завершения IPO стоимостью 25 миллионов канадских долларов по цене 2 доллара за единицу. Ее акции вчера не изменились и составили 83 цента, что принесло около 35 миллионов канадских долларов (27 миллионов долларов США).

