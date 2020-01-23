В Монголии в 2019 году зарегистрировано более 45 тыс. землетрясений

- Монголия, происшествия
- 17:17, 23 января 2020
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CentralAsia (MNG) - В 2019 году в Монголии было зарегистрировано 45 757 землетрясений по всей стране.
Большинство имело место незначительным сейсмическим всплескам; тем не менее, люди почувствовали 20 толчков от 66 землетрясений силой 3,5 и выше.
Всего в районе Улан-Батора произошло 1010 землетрясений; эпицентры были на переломах Эмээлт, Хустай, Авдар, Шархай и Гунж.
Статистика вызывает беспокойство: количество землетрясений в районе Улан-Батора составляло почти 200 в год до 2005 года; это увеличилось в четыре раза в 2012 году и в 10 раз в 2013 году. Правительство Монголии инициировало общенациональную программу чрезвычайных учений для повышения осведомленности общественности.
В каждом населенном пункте был создан центр собрании и экстренной помощи.