Монголия увеличивает бюджет для здравоохранения

CentralAsia (MNG) - В последние годы бюджет сектора здравоохранения Монголии резко увеличился.

Монголия увеличила бюджет здравоохранения до 964,6 млрд.тугриков ($367 млн) в 2020 году с 694,7 млрд.тугриков ($265 млн) в 2017 году, увеличившись на 38 процентов.

Монголия обновила бюджет для первичных больниц, согласовав стоимость лечения на человека; в этом году эта сумма будет увеличена с 15 000 до 30 000 тугриков ($5-10).

Повышение тарифа обойдется в 26,7 млрд.тугриков ($10 млн); увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и на 75,9 процента с 2019 года.