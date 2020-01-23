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  23 января 2020
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Монголия увеличивает бюджет для здравоохранения

CentralAsia (MNG) -  В последние годы бюджет сектора здравоохранения Монголии резко увеличился.
Монголия увеличила бюджет здравоохранения до 964,6 млрд.тугриков ($367 млн) в 2020 году с 694,7 млрд.тугриков ($265 млн) в 2017 году, увеличившись на 38 процентов.

Монголия обновила бюджет для первичных больниц, согласовав стоимость лечения на человека; в этом году эта сумма будет увеличена с 15 000 до 30 000 тугриков ($5-10).

Повышение тарифа обойдется в 26,7 млрд.тугриков ($10 млн); увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и на 75,9 процента с 2019 года.

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