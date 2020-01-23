Таблица экспорта текстильной продукции в Узбекистане за 2019 год

CentralAsia (UZ) - Увеличение объема экспорта текстильной продукции непосредственно можно рассматривать как результат реформ по производству готовой продукции и формированию добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца в Узбекистане. Например, по итогам 2019 года осуществлен экспорт текстильной продукции на сумму $1,6 млрд, что составило 9,1 % от общего объема экспорта и, по сравнению с 2018 годом, он возрос в 1,3 раза.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (56,9 %), а также готовые трикотажные и швейные изделия (21,8 %). С начала 2019 года более 432 видов текстильной продукции было экспортировано в 59 стран мира.

Динамика роста экспорта текстильной продукции наглядно представлена в таблице (за январь декабрь, в млн. долл. США):