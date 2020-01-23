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  23 января 2020
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Таблица экспорта текстильной продукции в Узбекистане за 2019 год

CentralAsia (UZ) -  Увеличение объема экспорта текстильной продукции непосредственно можно рассматривать как результат реформ по производству готовой продукции и формированию добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца в Узбекистане. Например, по итогам 2019 года осуществлен экспорт текстильной продукции на сумму $1,6 млрд, что составило 9,1 % от общего объема экспорта и, по сравнению с 2018 годом, он возрос в 1,3 раза.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (56,9 %), а также готовые трикотажные и швейные изделия (21,8 %). С начала 2019 года более 432 видов текстильной продукции было экспортировано в 59 стран мира.

Динамика роста экспорта текстильной продукции наглядно представлена в таблице (за январь декабрь, в млн. долл. США):

Наименование товара

2017

2018

2019

Пряжа х/б

631,3

726,6

926,1

Готовые трикотажные и швейные издели

268,7

289,7

354,5

Трикотажное полотно

50,4

65,5

84,8

Шелк и шелковые изделия

30,9

49,9

71,8

Тканы х/б

53,8

65,7

69,2

Прочие готовые текстильные изделия, тряпье

31,7

36,1

51,9

Ковры

34,4

31,0

32,0

Вата, войлок и нетканые материалы, веревочные изделия

24,7

26,8

27,4

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