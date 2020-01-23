Таблица экспорта текстильной продукции в Узбекистане за 2019 год

- Узбекистан, экономика
- 17:27, 23 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Увеличение объема экспорта текстильной продукции непосредственно можно рассматривать как результат реформ по производству готовой продукции и формированию добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца в Узбекистане. Например, по итогам 2019 года осуществлен экспорт текстильной продукции на сумму $1,6 млрд, что составило 9,1 % от общего объема экспорта и, по сравнению с 2018 годом, он возрос в 1,3 раза.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (56,9 %), а также готовые трикотажные и швейные изделия (21,8 %). С начала 2019 года более 432 видов текстильной продукции было экспортировано в 59 стран мира.
Динамика роста экспорта текстильной продукции наглядно представлена в таблице (за январь декабрь, в млн. долл. США):
|
Наименование товара
|
2017
|
2018
|
2019
|
Пряжа х/б
|
631,3
|
726,6
|
926,1
|
Готовые трикотажные и швейные издели
|
268,7
|
289,7
|
354,5
|
Трикотажное полотно
|
50,4
|
65,5
|
84,8
|
Шелк и шелковые изделия
|
30,9
|
49,9
|
71,8
|
Тканы х/б
|
53,8
|
65,7
|
69,2
|
Прочие готовые текстильные изделия, тряпье
|
31,7
|
36,1
|
51,9
|
Ковры
|
34,4
|
31,0
|
32,0
|
Вата, войлок и нетканые материалы, веревочные изделия
|
24,7
|
26,8
|
27,4