Таджикистан и Беларусь обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений

- Таджикистан, политика
- 17:48, 23 января 2020
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CentralAsia (TJ) -
22 января в Минске состоялась встреча Посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь М.Хакдода с Первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь А.Евдоченко, передает пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов укрепления двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики и торговли, промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, культурно-гуманитарной сфере, а также межрегионального взаимодействия.
Стороны с удовлетворением отметили позитивные результаты двустороннего взаимодействия в разных областях в 2019 году в соответствии с достигнутыми главами двух государств договоренностями, а также обсудили план действий на 2020 год, в том числе проведение очередного заседания Таджикско-Белорусской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Дней культуры Таджикистана в Беларусе. В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.