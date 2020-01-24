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  24 января 2020
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Euronews увеличит трансляцию о Туркменистане

CentralAsia (TM) -  В Министерстве иностранных дел Туркменистана на днях состоялась встреча с главным директором по развитию бизнеса, членом исполнительного комитета информационного телеканала «Евроньюс» Роландом Николаоу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области подготовки информационных материалов с использованием передовых технологий телерадиовещания, обмена экспертными навыками и опытом, сообщила пресс-служба МИДа.

Роландом Николаоу отметил значимость предстоящих в текущем году в Туркменистане мероприятий. В частности говорилось о Международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которая состоится 11-12 декабря 2020 года в городе Ашхабаде.

Также стороны говорили о предстоящих крупных спортивных мероприятиях, которые пройдут в Туркменистане, а также рассмотрели возможности по обмену опытом в области подготовки материалов, связанных с культурой и историей.

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