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  24 января 2020
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В Казахстане дорожает чай. Откуда его завозят?

CentralAsia (KZ) -  Производство чая и кофе в Казахстане упало ещё на 8% за год По итогам декабря казахстанцы в среднем отдавали за килограмм чая уже 3,1 тыс. тг ($8,17) — на 7,1% больше, чем годом ранее.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны чай стоил в Караганде, Алматы и Костанае, дешевле всего — в Уральске, Кокшетау и Актобе, передает energyprom.kz.

Screenshot_2020-01-24 Чай обходится казахстанцам в более чем три тысячи тенге за килограмм и продолжает дорожать

Производство чая и кофе в Казахстане за 12 месяцев 2019 года составило 15,6 тыс. тонн — на 7,9% меньше, чем годом ранее. В целом производство в секторе год от года падает, и прошлый год не смог переломить негативный тренд.

Ожидается, что в следующие 10 лет производство чёрного чая в глобальном масштабе будет увеличиваться на 2,2% ежегодно, зелёного — на 7,5%. Сегодня самым крупным экспортёром чая является Кения, но её догоняет Китай.

В РК импорт чая и кофе вырос всего на 0,2% по итогам 11 месяцев. Импортёры перекрывают при этом почти три четверти спроса. Примечательно, что внутреннее потребление (реализация на внутреннем рынке) сократилось на 1,4% за год.

Screenshot_2020-01-24 Чай обходится казахстанцам в более чем три тысячи тенге за килограмм и продолжает дорожать(1)

Непосредственно чая за 11 месяцев в страну завезли на 98,5 млн долл. США — на 3,8% меньше, чем годом ранее. В натуральном выражении импорт чая, напротив, вырос на 0,1%, до 27,9 тыс. тонн.

Основные поставщики чая в РК — Кения, Индия и Россия.

Screenshot_2020-01-24 Чай обходится казахстанцам в более чем три тысячи тенге за килограмм и продолжает дорожать(2)

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