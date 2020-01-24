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  24 января 2020
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Туркменистан экспортировал в Афганистан 29 тонн чипсов и планирует выйти на рынок России

CentralAsia (UZ) -  Туркменское предприятие «Milli Sungat», начавшее выпуск кукурузных чипсов в 2018 году, уже в 2019-м экспортировало в Афганистан 29 тонн продукции. Для внутреннего рынка в прошлом году компания произвела около 200 тонн чипсов, сообщает издание «Бизнес Туркменистан».

В настоящее время предприятие выпускает несколько видов чипсов под товарной маркой «Şa çipsi»: со вкусом шашлыка, цыпленка и горького перца. Но в этом году «Milli Sungat» намерено расширить ассортимент производством печенья и арахиса. Для этого уже проведены переговоры по закупке нужных технологий.

Также в планах у компании заняться выращиванием томатов: в этом году уже начнется сооружение теплиц. До 400 тонн помидоров в год планируется собирать с комплекса, который разместится на площади 2 га на территории Каахкинского этрапа.

«Milli Sungat» также собирается экспортировать чипсы «Şa çipsi» и на рынок Российской Федерации.

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