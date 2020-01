Монгольские фолк-рокеры The Hu собрали аншлаг в Ирландии

CentralAsia (MNG) - В прошлом году монгольская фолк-рок-группа The Hu выпустила дебютный альбом The Gereg.

В преддверии следующего дебюта в Ирландии в Белфасте в следующем месяце Дэвид Рой расспрашивал группу из Улан-Батора о новаторском звучании их «хунну рока» и стремительном росте популярности.

Фолк-метал группа The Hu вошла в число 21 в топ-40 Великобритании в прошлом году, выпустив свой дебютный альбом The Gereg - первый для любой монгольской группы. В музыкальном плане уникальный звук хунну квартета представляет собой смесь динамики рок / метал, горловое пение в стиле хөөмэй и традиционные монгольские конные скрипки (морин хуур), лютня (товшуур) и флейта (цуур).

Выпустив свой дебютный альбом, The Hu недавно завершила свои первые гастроли по Европе и США: теперь их ждут в Ирландии, Великобритании и другие страны.

Менеджер группы рассказал в интервью о зарождении группы и быстрой популярности.

- Привет, ребята, вы с нетерпением ждете первой возможности сыграть в Ирландии в предстоящем туре?

- Мы очень рады видеть наших ирландских фанатов. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку!

- В прошлом году вы впервые выступали в туре по всему миру, на что был похож этот опыт для группы и какие были основные моменты?

- После игры перед множеством удивительных людей в Европе, Великобритании и Северной Америке, мы чувствуем столько связи, любви и поддержки. Наши фанаты поют с нами, они кричат с нами, и они танцуют с нами. Они так важны для нас. Мы чувствуем, как будто они - наша семья. Одним из наших любимых воспоминаний было то, что перед нами был не монгольский парень, который мог спеть горловое пение на монгольском в The Melkweg ( The Melkweg – музыкально-культурный центр) в Амстердаме. Мы были поражены им и как хорошо он исполнял.

- Ваш дебютный альбом The Gereg имел большой успех в чартах в США и Европе - вы были довольны этим и думаете ли вы, что ваш второй альбом может стать еще лучше?

- Для нас было честью составлять чарты в ряде стран. Это удивительное чувство, когда ты узнаешь, как твоя музыка становится популярной. Мы уже работаем над нашим вторым альбомом, и в следующем альбоме будет много отличных песен.

- Какие ваши любимые песни в этом альбоме?

- Мы любим все наши песни, потому что каждая из них что-то значит для нас. Но фанаты любят, когда мы играем в Wolf Totem и Yuve Yuve Yu.

- Как возникла группа и что вдохновило вас на создание этого звука?

- В 2016 году четыре участника группы вместе с [продюсером The Hu] Дашкой начали работу над первыми несколькими песнями. Создание и аранжировка этих песен помогли нам найти звук, который мы искали.

- Какова музыкальная сцена в Улан-Баторе, и есть ли какие-либо другие группы дома или в другом месте, которые начинают охватывать / копировать звук Hunnu?

- У нас есть много групп и исполнителей, исповедующих так много жанров музыки в Улан-Баторе. Мы видим, что некоторые артисты воспринимают похожие звуки, как мы.

- Сколько времени нужно, чтобы научиться петь в стиле «хөөмэй»?

-Это сложная техника для изучения и освоения. В группе у всех нас есть опыт работы от двух до двадцати лет.

- Вы стали послами монгольской музыкальной культуры и истории – вы ожидали нести такую ответственность как группа, и каково это быть в роли «лица» вашей родной страны?

- Для нас большая честь и честь быть названными официальными послами нашей страны. Это большая ответственность. Мы будем представлять нашу страну позитивно в мире.

- Какие группы или музыканты больше всего вдохновили The Hu?

-У нас есть все виды вдохновения и влияния, включая монгольскую традиционную музыку, Pink Floyd, Metallica, Slipknot, Rammstein, Tool, Lamb of God и т.д.

- С какими группами или музыкантами The Hu хотел бы сотрудничать в будущем?

- Slipknot, Metallica, Tool, System of a Down, Foo Fighters, Lamb of God… список можно продолжить.

- Какие у вас планы на будущее?

- Мы хотим продолжать делать то, что делаем сейчас, и в будущем мы хотим оставить глобальный след нашей музыки по всему миру.