Президент Казахстана проводит расширенное заседание правительства по итогам 2019 года

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 января проводит расширенное заседание правительства. Подводятся итоги социально-экономического развития страны за 2019 год, ход исполнения поручений президента, а также ставятся задачи на будущее.

Выступающий с первым докладом премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что "экономика страны находится на пути устойчивого развития". ВВП Казахстана в прошлом году вырос на 4,5%, в обрабатывающей промышленности рост составил 4,4%, горно-добывающая отрасль выросла на 3,7%, передает vlast.kz.

Мамин говорит, что за счет увеличения уровня минимальной заработной платы "была увеличена зарплата для 2,7 млн граждан". Ситуацию на рынке труда премьер также назвал стабильной: создано более 423 тысяч новых рабочих мест, 279 тысяч из них - постоянные.

Также он обещает, что в 2020 году в Казахстане будет создано 430 тысяч новых рабочих мест.

В текущем году Казахстан планирует добыть 90 млн. тонн нефти и 56,5 млрд. кубометров газа. Общий объём инвестиций в проекты топливно-энергетического комплекса составит 2 трлн. тенге, говорит премьер.

После премьера выступил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он сообщает, что инфляция по итогам 2019 года составила 5,4% и основной вклад в нее внес рост цен на продовольственные товары.

Председатель Нацбанка анонсирует, что Казахстан сохранит свободно плавающий обменный курс тенге. Прошлой осенью Токаев поручал изучить вопрос о том, нужно ли сохранять свободное плавание тенге или нет.

Председатель Нацбанка констатирует значительный рост безналичных платежей в Казахстане.

"Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза. Ежедневно населением совершается свыше 4 млн. безналичных транзакций на сумму 37 млрд. тенге. Однако, соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается.

Расширенное заседание правительства с участием президента продолжается.

После в Акорде планируется совещание с участием акимов областей и городов.