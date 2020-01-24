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  24 января 2020
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В Ташкенте отменяют желтый сигнал светофора

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте еще 7 сентября 2019 года Управлением безопасности дорожного движения было принято решение об экспериментальном нововведении. С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий на нескольких перекрёстках столицы было введено изменение в режим работы светофора, когда после красного сразу загорается зелёный свет, сообщает ГУВД столицы.

Как сообщили в ведомстве, в одном из направлений после запрещающего (красного) сигнала светофора сразу (минуя желтый) загорается разрешающий (зелёный) сигнал. Во встречном направлении в этот момент светофор работает в стандартном режиме (красный, жёлтый, зелёный).

Эксперимент стартовал на четырех перекрёстках города: ул. Амир Темура – ул. Нукусская; ул. Шарафа Рашидова – ул. Ислама Каримова; ул. Афросиёб – ул. Шахрисабз; ул. Садика Азимова – ул. Фидокор. Положительные результаты в виде снижения количества мелких столкновений на пересечениях вышеуказанных улиц не заставили себя долго ждать. Кроме того, данные изменения в режиме работы светофоров позволяют одному направлению закончить манёвр, прежде чем встречное направление начнёт движение, и тем самым разгружает перекрестки.

В связи с успехами нововведение на данном этапе работает в полном режиме. Только в Учтепинском районе, к примеру, изменения коснулись режима работы светофоров на более чем десяти перекрёстках, в Чиланзарском районе – на пяти, в Сергелийском районе – также на пяти перекрёстках.

Водители постепенно привыкают к новому режиму работы светофоров, и по наблюдениям сотрудников ДПС, стартуют на разрешающий сигнал более размеренно и спокойно, чем ранее, отметили в ГУВД.

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