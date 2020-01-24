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  24 января 2020
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Президент Радио «Свобода» обратился с письмом к главе МИД Таджикистана
Предыстория: МИД Таджикистана выдало аккредитации четырем корреспондентам Радио Озоди на полгода. Еще 7 в ожидании

CentralAsia (TJ) -  Джейми Флай, президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявил, что власти Таджикистана не выполняют обещания по поводу обеспечения беспрепятственной деятельности сотрудников радио в Таджикистане. Заявление президента РСЕ/РС было опубликовано 21 января, копия которого была также отправлена в адрес министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. В письме говорится о том, что в сложившейся ситуации, возможно, Радио Озоди будет пересматривать свою деятельность в Таджикистане, передает Радио Озоди.

Письмо Флая в адрес министра иностранных дел Таджикистана было отправлено после того, как 21 января МИД предоставил аккредитацию четырем сотрудникам, в том числе техническому работнику Радио Озоди в Таджикистане сроком лишь до 6 месяцев. На основании законов, министерство должно предоставить аккредитацию или разрешение на работу сроком на один год. В данный момент семь других сотрудников Радио Озоди лишены права на работу, а семерым остальным в минувшем октябре была предоставлена аккредитация на сокращенный срок деятельности.

Джейми Флай в своем письме, в частности, написал, что «неполная аккредитация вместе с продолжающимся преследованием журналистов Радио Озоди демонстрирует неискренность вашего правительства в предоставлении журналистам возможности работать», а также в «соблюдении Таджикистаном своих международных обязательств в вопросах уважения независимых СМИ».

Президент РСЕ/РС вновь призвал власти Таджикистана без промедления предоставить всем сотрудникам Радио Озоди аккредитацию для продолжения их профессиональной деятельности.

В начале ноября 2019 года в Швейцарии состоялась встреча президента РСЕ/РС Джейми Флая и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. На встрече стороны обсудили условия работы журналистов радиостанции в Таджикистане

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