[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Изнасилование в школьном туалете в Таразе: подсудимый приговорен к 25 годам тюрьмы и химкастрации

CentralAsia (KZ) -  В Таразе вынесли приговор по делу об изнасиловании 12-летней девочки в школьном туалете, передает Tengrinews.kz.

Приговор озвучили в специализированном межрайонном уголовном суде Жамбылской области. Суд признал 38-летнего мужчину виновным в предъявленных ему обвинениях по статьям: 121, часть 4 "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и 120, часть 4 "Изнасилование в отношении несовершеннолетней".

Путем сложения наказания суд приговорил осужденного к 25 годам лишения свободы. Кроме этого, осужденного обязали пройти процедуру химической кастрации.

Также судом было назначено возмещение морального вреда потерпевшей стороне в размере 5 миллионов тенге.

Напомним, в ноябре 2019 года в одной из школ Тараза изнасиловали 12-летнюю девочку. Семиклассница на уроке географии отпросилась в туалет на улицу, где и подверглась насилию. На камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы, но никто из сотрудников учебного заведения на подозрительного мужчину внимания не обратил. После шокирующего происшествия от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера школы.

Путем сложения наказания суд приговорил осужденного к 25 годам лишения свободы. Кроме этого, осужденного обязали пройти процедуру химической кастрации. Также судом было назначено возмещение морального вреда потерпевшей стороне в размере 5 миллионов тенге. Напомним, в ноябре 2019 года в одной из школ Тараза изнасиловали 12-летнюю девочку. Семиклассница на уроке географии отпросилась в туалет на улицу, где и подверглась насилию. На камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы, но никто из сотрудников учебного заведения на подозрительного мужчину внимания не обратил. После шокирующего происшествия от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера школы.
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/iznasilovanie-shkolnom-tualete-podsudimomu-vyinesli-prigovor-389558/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Путем сложения наказания суд приговорил осужденного к 25 годам лишения свободы. Кроме этого, осужденного обязали пройти процедуру химической кастрации. Также судом было назначено возмещение морального вреда потерпевшей стороне в размере 5 миллионов тенге. Напомним, в ноябре 2019 года в одной из школ Тараза изнасиловали 12-летнюю девочку. Семиклассница на уроке географии отпросилась в туалет на улицу, где и подверглась насилию. На камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы, но никто из сотрудников учебного заведения на подозрительного мужчину внимания не обратил. После шокирующего происшествия от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера школы.
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/iznasilovanie-shkolnom-tualete-podsudimomu-vyinesli-prigovor-389558/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
print
  • Туркменистан экспортировал в Афганистан 29 тонн чипсов и планирует выйти на рынок России
  • В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане
  • Президент Казахстана проводит расширенное заседание правительства по итогам 2019 года



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com