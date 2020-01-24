Изнасилование в школьном туалете в Таразе: подсудимый приговорен к 25 годам тюрьмы и химкастрации

CentralAsia (KZ) - В Таразе вынесли приговор по делу об изнасиловании 12-летней девочки в школьном туалете, передает Tengrinews.kz.

Приговор озвучили в специализированном межрайонном уголовном суде Жамбылской области. Суд признал 38-летнего мужчину виновным в предъявленных ему обвинениях по статьям: 121, часть 4 "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и 120, часть 4 "Изнасилование в отношении несовершеннолетней".

Путем сложения наказания суд приговорил осужденного к 25 годам лишения свободы. Кроме этого, осужденного обязали пройти процедуру химической кастрации.

Также судом было назначено возмещение морального вреда потерпевшей стороне в размере 5 миллионов тенге.

Напомним, в ноябре 2019 года в одной из школ Тараза изнасиловали 12-летнюю девочку. Семиклассница на уроке географии отпросилась в туалет на улицу, где и подверглась насилию. На камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы, но никто из сотрудников учебного заведения на подозрительного мужчину внимания не обратил. После шокирующего происшествия от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера школы.