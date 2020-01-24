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  24 января 2020
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Президент Узбекистана объявил текущий год «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики»

CentralAsia (UZ) -  Текущий 2020 год в Узбекистана назвали Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе послания к парламенту 24 января.

Говоря о важности цифровых экономики, Мирзиёев подчеркнул, что она станет приоритетной задачей на ближайшие пять лет. Как отметил президент, цифровая экономика является "эффективным механизмом в борьбе с коррупцией - самой серьёзной проблемой, которая меня беспокоит".

Глава государства отметил, что в предыдущем 2019 году, объявленном Годом активных инвестиций и социального развития были достигнуты значительные успехи.

Прямые инвестиции в 2019 году достигли 4,2 млрд долларов США, что в 1,5 раза больше или на 3,1 млрд долларов больше, чем в 2018-м. Доля инвестиций в ВВП составила 37%.

Напомним, что это третье по счету обращение президента к парламенту. В послании законодательному органу страны президент подводит итоги минувшего года и обозначает основные направления развития республики на ближайшее будущее.

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