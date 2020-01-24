Появятся новые должности и 1 млн программистов для развития цифровизации, - президент Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Узбекистан проводит программу «1 млн программистов». Мы договорились с зарубежными партнерами, условия и источники финансирования есть, сейчас они проходят обучение. В ближайшие годы будут достигнуты большие результаты, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время послания к парламенту 24 января.

- 1 млн программистов - это мощный драйвер для развития экономики и цифровизации всех отраслей. Мы никогда в нашей истории не намечали такую высокую цель, - говорит Мирзиёев.

Президент также поручил в течение двух месяцев завершить разработку программу "Цифровой Узбекистан - 2030".

Появятся должности заместителя премьер-министра по вопросам информационных технологий, заместили руководителей министерств и ведомств и хокимов в этом направлении.

- Мы будем внедрять институциональные изменения. Если не будет человека, который может курировать сферу IT, то как руководители смогут решать задачи, - отметил президент.