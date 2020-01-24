Наша банковская система на 10-15 лет отстаёт от современных требований. Будет реализована масштабная трансформация, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Возможно кому-то это не нравится и кто-то отнесётся к этому со скепсисом, но наша банковская система на 10-15 лет отстаёт от современных требований в области IT-технологий, отметил в своём послании к парламенту президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

- Как мы добьёмся стабилизации экономики, устойчивых результатов в экономическом развитии, если не будут внедрены новые технологии в области IT-ккомуникаций, цифровизации банковской деятельности, не будут внедрены новые банковские продукты?, - сказал президент.

- Начиная с 2020 года в каждом банке будет реализована масштабная программа трансформации, - отметил глава государства.

- Ни один наш банк пока не справляется с вопросом формирования проектами и не в состоянии предложить дельный проект. Как мы можем работать в таких условиях? У нас есть недра и земли, отрасли развиваются. Сами банки должны иметь свою заготовки по формированию перспективных проектов. Наши банки занимаются только пластиковыми карточками. Во недавно, когда в отдалённых наших кишлаках даже не было банкоматов, банки выдавали пенсионерам пенсии на пластиковые карточки, - сказал Мирзиёев.

- Наши банки должны выходить на международные финансовые рынки... Мы хотим, чтобы в эту сферу пришли добросовестные и мотивированные специалисты. Главная цель реформ - научить коммерческие банки клиентоориентированной экономике, - отметил президент.