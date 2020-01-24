Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
- Азия и мир, политика
- 12:47, 24 января 2020
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CentralAsia (CA) - Бывший министр культуры России Владимир Мединский и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначены помощником президента Владимира Путина. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.
Заместителем главы администрации президента РФ назначен бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
Путин своим указом увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.