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  24 января 2020
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Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

CentralAsia (CA) -  Бывший министр культуры России Владимир Мединский и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначены помощником президента Владимира Путина. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

Заместителем главы администрации президента РФ назначен бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Путин своим указом увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

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