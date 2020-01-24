Финансовая система Казахстана больна, - президент Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что финансовая система страны больна из-за высокой закредитованности казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

- Следует обратить внимание на тревожную тенденцию - роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом. Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7 процента, МСБ на 18 процентов, сельского хозяйства на 48 процентов. Это происходит на фоне стремительного, точнее на 24 процента, роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физлицам выдано без залога, - указал Токаев на расширенном заседании правительства.

- Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами - финансовая система больна. В прошлом году более полумиллиона граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 миллиона наших граждан получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам, - заявил он. Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка.

Президент поручил принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации.

- Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физлицам увеличились на 1,4 триллиона тенге и составляют 6,7 триллиона тенге, полная возвратность которых под вопросом, - сказал президент.