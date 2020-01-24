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  24 января 2020
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Президент Казахстана предложил мораторий на дорогие авто, мебель и количество форумов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 января предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих автомобилей, мебели и проведении различных форумов и семинаров, передают местные СМИ.

- Необходимо определить расходы, которые можно безболезненно отложить. Необходим "долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта, мебели и сократить количество форумов, семинаров и конференций", - сказал Токаев во время расширенного заседания правительства.

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