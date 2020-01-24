Будут вдвое увеличены гранты, сокращены лишние предметы в вузах и закуплено современное оборудование, - Мирзиёев о реформах в образовании

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёеев во время своего послания к парламенту сообщил об увеличении в два раза количества образовательных государственных грантов.

- Во время встреч и совещаний часто поднимается вопрос образования для девушек. Теперь для них будут выделены отдельные гранты, необходимо создать процедуру отбора и комиссию для них, - рассказал президент.

Также предполагается вдвое сократить количество предметов, не имеющих прямого отношения к профильной специальности.

- Анализ показывает, что 30% дисциплин учебного курса не имеют отношения к приобретаемой специальности. Необходимо перейти и на кредитно-модульную систему образования и ввести национальную тестовую систему знания родного языка. Любой учащийся сможет сдать его в любое время и ему не придется ждать весь год, - отметил Миозиёев.

Президент сообщил, что в 2020 году десять вузов будут переведены на самообеспечение, а еще пять отобраны для того, чтобы вместе с иностранными экспертами трансформировать их с учетом мирового опыта.

Для 6 специальностей будет введен трехлетний срок обучения, а для повышения квалификации ученых и преподавателей за счет государства более 700 человек направят за границу для проведения исследования и прохождения курсов.

- Ни одно государство не способно развивать все отрасли сразу. Необходимо иметь несколько важных направлений. В 2020 году будут приняты меры по широкому развитию прикладных наук : математика, химия, биология, геология и будут созданы все условия для ученых. Будем закупать современные оборудования и ответственные лица будут регулярно отчитываться перед населением и парламентом, - заключил Мирзиеёв.