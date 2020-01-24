Президент Токаев поручил правительству обеспечить временную регистрацию автомобилям, введеных из стран ЕАЭС

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре дать правовую оценку ситуации вокруг автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, которые, по словам президента, в большинстве своем не ставятся на учет в Казахстане, передают местные СМИ.

- Правительству в месячный срок следует в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, введенных из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года, - поручил Токаев.

К.Токаев: Правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 г. гражданами РК из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 г. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) January 24, 2020

Такие автомобили при этом должны соответствовать требованиям техрегламентов.

Граждане должны уплатить регистрационный сбор и пошлину, они не получат права передачи автомобилей другим лицам. При этом до 1 марта 2021 года владельцы таких автомобилей должны оплатить таможенные пошлины и утильсбор, либо вывезти машины из страны, сказал Токаев.