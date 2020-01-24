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  24 января 2020
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Почти 3300 мигрантов из Узбекистана содержатся под стражей в России

CentralAsia (UZ) -  3323 трудовых мигранта из Узбекистана содержатся под арестом в правоохранительных органах Российской Федерации.

Об этом 23 января сообщил глава Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Бахтиёр Турсунов в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«Многие мигранты уезжают из страны без знаний языка и навыков и испытывают трудности. Они неосознанно нарушают законы другого государства. В результате их депортируют из государства», - сказал представитель министерства труда.

На пресс-конференции было отмечено, что в 2019 году было создано пять консульских учреждений в России для изучения состояния условий жизни мигрантов, условий труда и оказания правовой помощи.

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