Гражданство России в 2019 году получили 19,4 тысяч узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - Российское гражданство в 2019 году получили почти 498 тысяч иностранцев – на 84% больше, чем в 2018 году, когда гражданами РФ стали 269 тысяч человек.

По данным, опубликованным 23 января Главным управлением по миграции МВД РФ, новые паспорта России в 2019 году получили 19,4 тысяч граждан Узбекистана.

Помимо них:

граждане Казахстана получили 50,5 тысяч паспортов.

граждане Таджикистана – 44,7 тысяч паспортов,

граждане Кыргызстана – 9,3 тысяч,

граждане Туркменистана – 1,4 тысяч.

Большинство новых паспортов России в 2019 году получили граждане Украины (около 300 тысяч) – в основном это жители самопровозглашенных сепаратистских регионов на востоке страны.

Также разрешение на временное проживание в России в 2019 году получили 234,7 тысяч иностранцев (в 2018 году – 268,2 тысяч), а вид на жительство – 182 тысячи (в 2018 году – 191,4 тысяч). С 1 ноября 2019 года вид на жительство в России стал бессрочным.

Напомним, что по заявлению президента Владимира Путина, сегодня население России составляет 146 млн человек. Около 2 млн человек Россия считает своими гражданами после аннексии Крыма, которая произошла в 2014 году. А в условиях демографического кризиса внутри России прирост населения российские власти вынуждены обеспечивать в основном именно за счет мигрантов из стран бывшего СССР.