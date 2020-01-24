Экс-главе Bank RBK стало плохо в суде Алматы

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CentralAsia (KZ) - Экс-глава Bank RBK Игорь Мажинов почувствовал себя плохо прямо во время судебного заседания, сообщает Тengrinews.kz.

Напомним, он, так же как и Жомарт Ертаев, подозревается в многомиллиардных хищениях из банка.

Суд рассматривал очередной из 46 эпизодов по делу о хищениях из Bank RBK. Во время допроса одного из свидетелей к судье обратился адвокат Игоря Мажинова. Он попросил сделать перерыв, после чего судья Роман Селицкий дал пять минут на перерыв. Через некоторое время участники процесса вернулись в зал судебного заседания. Адвокат Мажинова вновь обратился к суду.

- В связи с плохим самочувствием моего подзащитного я просил бы на сегодня отпустить его до понедельника. Для того чтобы привести себя в порядок, обратиться к врачу. У Мажинова была операция на позвоночник, и сейчас у него ухудшение здоровья, - сказал правозащитник.

Судья Селицкий удовлетворил данное прошение. После этого он принял решение рассмотреть другой эпизод, в котором не фигурирует экс-председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов.

Напомним, суд по делу о хищении из Bank RBK 144 миллиардов тенге начался в конце прошлого года.

На скамье подсудимых находятся 37 человек, которых подозревают к причастности к данному преступлению. Основным фигурантом дела является бывший банкир Жомарт Ертаев. Еще по делу проходят экс-председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов, Марпу Жакубаева, а также бывший акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим.