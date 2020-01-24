Президент Таджикистана снял с постов министра экономики и министра культуры

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами сегодня снял с должностей министра экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и главу Минкульта Шамсиддина Орумбекзода.

На эти посты глава государства, согласно источнику Азия-Плю с в пресс-службе президента РТ, назначены - министром экономразвития Завки Завкизода, а министром культуры - Зульфия Давлатзода.

Завки Завкизода до назначения исполнял обязанности первого заместителя министра экономики.

Негматулло Хикматуллозода, в свою очередь, назначен помощником президента страны по экономическим вопросам.

Орумбекзода стал министром кульутры республики в 2013 году. Сменившая его Давлатзода являлась первым замесчтителем председателя Комитета по делам женщин и семьи. Куда назначен прежний министр культуры пока неизвестно.