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  24 января 2020
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Президент Таджикистана снял с постов министра экономики и министра культуры
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами сегодня снял с должностей министра экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и главу Минкульта Шамсиддина Орумбекзода.

На эти посты глава государства, согласно источнику Азия-Плю с в пресс-службе президента РТ, назначены - министром экономразвития Завки Завкизода, а министром культуры - Зульфия Давлатзода.

Завки Завкизода до назначения исполнял обязанности первого заместителя министра экономики.

Негматулло Хикматуллозода, в свою очередь, назначен помощником президента страны по экономическим вопросам.

Орумбекзода стал министром кульутры республики в 2013 году. Сменившая его Давлатзода являлась первым замесчтителем председателя Комитета по делам женщин и семьи. Куда назначен прежний министр культуры пока неизвестно.

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