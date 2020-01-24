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  24 января 2020
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В Таджикистане назначен новый министр образования

CentralAsia (TJ) -  Министром образования и науки Таджикистана назначен Махмадюсуф Имомов, ректор Таджикского национального университета, сообщают местные СМИ.

На этом месте он сменил Нуриддина Саида, который возглавлял министерство с 2012 года. По указу президента он назначен председателем Комитета по телерадиовещанию при правительстве РТ. Нуриддин Саид на этом месте заменил Махмадсаида Шохиёна.

Нуриддин Саид является академиком философских наук. До поста министра Нуриддин Саид занимал должность ректора Таджикского национального университета.

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