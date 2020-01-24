Япония планирует построить в Монголии завод по переработке старых автомобильных аккумуляторов

CentralAsia (MNG) - Япония планирует построить завод по переработке старых автомобильных аккумуляторов из гибридных или электрических автомобилей в Монголии. Об этом было сказано в ходе встречи министра дорожного и транспортного развития Монголии Б. Энх-Амгалан с чрезвычайным и полномочным послом Японии Хироюки Кобаяши.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая создание базы данных об экспорте автомобилей из Японии с целью предотвращения импорта разбитых или угнанных автомобилей в Монголию.

Согласно статистике, 30% импорта автомобилей в Монголии приходится на автомобили, которым не менее 20 лет.

Объем торговли увеличился с тех пор, как Монголия подписала соглашение об экономическом партнерстве с Японией в 2015 году.