Шох Искандаров снят с должности главы ОВД милиции города Исфара

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел ряд кадровых изменений в структуре Министерства внутренних дел республики, об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-службе МВД.

Глава милиции Исфары Искандарзода Мухаммадшах Амиршох, известный как Шох Искандар, один из бывших командиров оппозиции назначен главой ОВД в город Бустон (бывший Чкаловск).

Должность начальника ОВД Исфары занял теперь уже экс замначальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД страны - генерал-майор Нурулло Орипов, сообщил глава пресс-службы МВД Нусратулло Махмадзода.

Кроме того, Кудратулло Назарзода освобожден с должности главы Согдийского УВД. Его сменил генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов.