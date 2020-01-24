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  24 января 2020
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Президент Мирзиёев прокомментировал возможность вступления Узбекистана в ЕАЭС

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в ходе своего послания к парламенту сделал заявление по поводу вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

- Сегодня 80% наших внешнеторговых грузов перевозятся транзитом через Россию, Казахстан и Кыргызстан. При этом 50% экспорта готовой продукции, а по некоторым позициям – свыше 80%, приходится на долю этих стран. Поэтому в настоящее время изучается вопрос взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС, – сказал президент.

- В этом серьезном вопросе мы будем исходить прежде всего из интересов нашего народа, опираться на его волю. Наши депутаты и сенаторы должны всесторонне обсудить данный вопрос в палатах парламента и с полной ответственностью высказать свою обоснованную позицию. Мы за последние 20-25 лет отстали в вопросе транзитной политики, хотя у нас очень хорошие возможности. Сейчас наши соседи, прежде всего, Казахстан, Кыргызстан и Россия, далеко ушли в этой сфере. Нам необходимо найти свое место на транзитном рынке, – отметил Мирзиёев.

Глава государства поручил Кабмину провести исследование и дать на рассмотрение Олий Мажлису свое заключение и сказал, что Узбекистан будет активно сотрудничать и с другими региональными и международными организациями.
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