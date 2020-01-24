$63 млн уходит на зарплату сотрудникам холдинга «Байтерек», - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 января во время расширенного заседания правительства прокомментировал финансирование госхолдингов в стране.

- Холдинг «Байтерек». Это 63 организации, из них 11 дочерних организаций с 2,8 тыс сотрудников. «КазАгро» имеет 3 дочерние компании с 2 тыс. сотрудников. Административные расходы «Байтерек» превысили 54 млрд тенге ($142,3 млн), из них 24 млрд ($63 млн)– на зарплату.

По его словам, с 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге ($18,4 млрд).

- Это большие деньги. Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты. По итогам анализа Счетного Комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты.

АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек“» — ключевой финансовый институт Правительства Казахстана, который был создан Указом Президента РК от 22 мая 2013 года.