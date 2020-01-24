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  24 января 2020
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Президент Казахстана дал чиновникам срок до весны выполнить поставленные перед ними задачи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил оставить без наказания членов правительства и акимов, не справившихся с поставленными задачами, пообещав освободить от должности весной в случае неисправления ошибок, передает Tengrinews.kz.

- Сегодня, как видите, я не объявляю выговоры за неисполнение на должном уровне моих поручений. Однако недостатков хватает. Например, за рост цен на самые необходимые товары народного потребления можно было бы принять строгие меры, - заявил президент.

- В целом объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов. Это мой принцип. Поэтому членам правительства и акимам даю время исправить недостатки. Поручения, данные сегодня на заседании, необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу, тогда мы примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи, - предупредил Токаев.

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