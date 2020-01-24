В Монголии до 2 марта будут закрыты все школы и детские сады из-за коронавируса в Китае

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Монголии Д. Сарангэрэл предложила приостановить обучение в школах и детских садах из-за коронавируса в Китае.

Предложение было рассмотрено на специальной сессии Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и с 27 января 2020 года по 2 марта 2020 года было решено обеспечить перерыв в детских садах и школах по всей стране.

Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса в Китае рекомендуют гражданам страны, планирующим поездки в затронутые болезнью регионы, учитывать ситуацию и соблюдать меры предосторожности.