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  24 января 2020
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В Монголии до 2 марта будут закрыты все школы и детские сады из-за коронавируса в Китае

CentralAsia (MNG) -  Министр здравоохранения Монголии Д. Сарангэрэл предложила приостановить обучение в школах и детских садах из-за коронавируса в Китае.

Предложение было рассмотрено на специальной сессии Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и с 27 января 2020 года по 2 марта 2020 года было решено обеспечить перерыв в детских садах и школах по всей стране.

Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса в Китае рекомендуют гражданам страны, планирующим поездки в затронутые болезнью регионы, учитывать ситуацию и соблюдать меры предосторожности.

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