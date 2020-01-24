Шерстяные и кашемировые компании Монголии учатся устойчивому финансированию

CentralAsia (MNG) - ToC (аббревиатура Тогтвортой санхүү, устойчивое финансирование на монгольском языке) или Монгольская инициатива по устойчивому финансированию действует в Монголии с 2013 года, и все монгольские коммерческие банки присоединились к этой инициативе. Они разрабатывают 8 принципов и 4 отраслевых руководства по устойчивому финансированию, придерживаясь этих принципов в своей кредитной и финансовой деятельности.

Программа ToC признана во всем мире как хорошая модель государственно-частного партнерства и направлена на продвижение и популяризацию устойчивых финансовых мероприятий в небанковском финансовом секторе.

16 января 2020 года крупнейший финансируемый ЕС текстильный проект STeP EcoLab в сотрудничестве с ToC организовал семинар для шерстяных и кашемировых компаний, коммерческих банков и представителей международных организаций для распространения руководящих принципов устойчивого финансирования в текстильной промышленности в Монголии.

Кашемировый сектор является стратегически важным сектором в Монголии, и существует много проектов и программ для создания «устойчивого кашемира» в стране.

С точки зрения производства шерсти и кашемира переработка сырья может быть связана с сельскохозяйственным сектором, тогда как переработка готовой продукции и конечных продуктов может быть связана с производственным сектором. Эта ситуация также привела к разработке отдельных руководящих принципов устойчивого финансирования для текстильного сектора. С помощью отраслевого руководства банки могут легко провести оценку экологических и социальных рисков по кредитам, выданным текстильному сектору.

Кроме того, в ходе семинара было представлено исследование спроса на экологически чистые финансовые ресурсы в текстильном секторе в Монголии, которое показывает, что спрос на экологически чистые финансовые услуги для текстильного сектора составляет около ₮576 млрд и что имеющиеся экологически чистые и устойчивые источники финансирования в текстильном секторе ₮75 млрд.

Следовательно, финансирование малых и средних предприятий в отрасли для удовлетворения потребностей в экологически чистом финансировании, необходимых для того, чтобы сделать их деятельность экологически безопасной и экологически чистой, в настоящее время недостаточно на рынке или спрос в 3,3–7,6 раза превышает их потенциальное предложение.

Тем не менее, только одна компания по переработке кашемира подала заявку на потенциальные ₮75 миллиардов и получила финансирование в размере ₮150 миллионов.

Причины этого, во-первых, в том, что фабрики, работающие в текстильной промышленности, имеют мало информации о доступных источниках, а с другой стороны, программы и проекты, которые предоставляют финансирование, не распространяют информацию.

Во-вторых, компании, которые работают в этом секторе, заявляют, что они не заинтересованы в займах и финансировании под высокие проценты в целях обеспечения устойчивости и экологичности своей деятельности из-за страха финансового бремени и риска. Для них наиболее важной потребностью в кредитах и дополнительном финансировании является обеспечение более стабильной подготовки сырья, улучшение возможностей оборудования, поддержание оборотного капитала, затрат на рабочую силу, эксплуатационных расходов и непрерывных производственных операций, а не экологически чистого и устойчивого производства, пишет англоязычная газета The Mongolian Messenger.

Однако, поскольку у банков есть надежные руководящие принципы устойчивого финансирования для текстильного сектора и точная информация о спросе на рынке, для текстильных компаний может появиться больше кредитных продуктов и средств.