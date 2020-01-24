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  24 января 2020
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В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (UZ) -  Землетрясение с эпицентром в Таджикистане ощущалось почти во всех регионах Узбекистана.

Как сообщает Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, 24.01.2020 в 12:10 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 10 км. Оно ощущалось почти во всех регионах Узбекистана.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории страны:

Ташкент (317 км) — 2−3 балла;
Наманган (207 км) — 3 балла;
Андижан (191 км) — 3 балла;
Фергана (139 км) — 4 балла;
Гулистан (291 км) — 3 балла;
Джизак (348 км) — 2 балла;
Самарканд (411 км) — 2 балла;
Термез (441 км) — 2 балла;
Карши (512 км) — 2 балла;
Навои (551 км) — 2 балла.

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